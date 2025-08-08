Sergio Martín, quinto del mundo en los 800 libres de Singapur

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Sergio Martín Salcedo se estrenaba en el Campeonato del Mundo Máster de natación que se está celebrando en Singapur y lo hacía con un destacado quinto puesto en la prueba de los 800 metros libres. El soriano seguirá compitiendo en el Mundial hasta la próxima semana.

El integrante del CD Acuático Soriano participará en otras cuatro pruebas de la cita mundialista como son los 100 y 200 braza y los 220 y 400 libres.