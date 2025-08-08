Los oros del Numantino y de Álvaro Infante en el Nacional recibidos en el Ayuntamiento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las medallas de oro del Atletismo Numantino con David José Pineda a la cabeza y de Álvaro Infante logradas en el Campeonato de España de atletismo, que el pasado fin de semana se celebraron en Tarragona, visitaron el Ayuntamiento de Soria en una recepción protocolaria con el concejal de Deportes, Manuel Salvador. Dos éxitos que confirman la buena salud de la que goza el atletismo soriano y del Caep.

El Atletismo Numantino cerraba el Nacional con la medalla de oro en el relevo de 4x400 con un tiempo de 3:07.57 que es el récord de los campeonatos nacionales. El relevo formado por Diego Santidrián, David José Pineda, Nicolás Campos y Julio Arenas fue de menos a más para conseguir la victoria con solo 13 centésimas de ventaja sobre Unicaja Jaén Paraíso Interior (3:07-70). La SG Pontevedra fue el tercer clasificado (3:07.87).

Ya en la prueba de salto de altura más éxitos del atletismo soriano con la medalla de oro para Álvaro Infante y la de bronce para Pablo Martínez. Infante es un atleta becado por el Caep Soria que es el nuevo campeón de España de la modalidad y Martínez forma parte del Atletismo Numantino.