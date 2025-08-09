Ágreda, siempre con Fermín Cacho

Fermín Cacho en el centro de la imagen junto a los mejores clasificados en la prueba.HDS

Ágreda presume con orgullo de tener entre sus convecinos a una leyenda del deporte español. ‘Su’ Fermín Cacho, que en la jornada vespertina de este sábado fue de nuevo el gran protagonista con la celebración de la carrera popular que lleva su nombre y que recuerda un año más la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Casi medio millar de participantes (480 en total) en todas las categorías en una prueba que contó con la organización del Ayuntamiento agredeño.

En la categoría absoluta masculina el vencedor fue Sergio Piña. Eneko Moreno fue segundo y completó el podio Daniel Moreno. Ya en féminas, Cristina Mayor sería la más rápida, seguida de Ana Jiménez y de Leticia Miralles.

En la categoría juvenil masculina la victoria fue para Sergi Tapias. Leo García fue segundo y Samuel Campos tercero. En chicas la mejor fue Ariadna Toribio. Triana Hernández fue segunda y Celia Cacho tercera.

Entre los más pequeños, categoría infantil, Adrián Soriano ganaba en chicos. Víctor Quílez se alzaba con el segundo puesto y Jaime Bernatto sería tercero en el podio. Silvia Omeñaca se imponía en chicas, Vega Ruiz iba a ser segunda e Iris Gandu fue tercera.

Ágreda volvió a recordar la victoria en Barcelona 92 de su vecino más ilustre, un Fermín Cacho que fue el gran protagonista en la calurosa tarde del sábado con motivo de una carrera popular que no falta en las primeras semanas del mes de agosto. Como en ediciones anteriores quiso agradecer el cariño que le dispensan todos sus paisanos. Realizó la entrega de trofeos, e incluso se calzó las zapatillas para tomar la salida en esta carrera popular en su honor.

Un homenaje al gran campeón agredeño que tendrá continuidad el próximo 27 de septiembre en Soria capital con la celebración de la carrera 5K Fermín Cacho Caja Rural, junto al Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón. Otra jornada para recordar a los campeones.