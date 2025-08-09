Heraldo-Diario de Soria

Atletismo

XXXI Carrera Popular Fermín Cacho en Ágreda: fotos de los vencedores

La carrera celebrada en Ágreda y que homenajea al medallista olímpico, contó con casi medio millar de participantes, una jornada por todo lo alto de diversión y deporte

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Sergio Piña y Cristina Mayo ganan la carrera en la que el campeón olímpico participó, un homenaje a Fermín Cacho en su tierra para celebrar los 33 años del hito.

En mes y medio la capital acogerá la continuación del homenaje con el 5K Fermín Cacho Caja Rural, junto al Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón el próximo 27 de septiembre.

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpico

Pódiums de la carrera que recuerda el oro olímpicoHDS

Carrera popular Fermín Cacho en Ágreda

tracking