XXXI Carrera Popular Fermín Cacho en Ágreda: fotos de los vencedores

Sergio Piña y Cristina Mayo ganan la carrera en la que el campeón olímpico participó, un homenaje a Fermín Cacho en su tierra para celebrar los 33 años del hito.
En mes y medio la capital acogerá la continuación del homenaje con el 5K Fermín Cacho Caja Rural, junto al Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón el próximo 27 de septiembre.
