El Balonmano Soria abre sus puertas para que los niños vivan el balonmano

El próximo jueves 14 de agosto, el Polideportivo San Andrés se convertirá en el epicentro de la ilusión y el deporte con una jornada de puertas abiertas pensada para que niños y niñas de 5 a 14 años descubran y disfruten del balonmano de la mano de nuestros jugadores del primer equipo. Horario: de 11:00 a 13:00 horas

La sesión estará dirigida por el entrenador Oriol Castellarnau y contará con la participación y organización de los jugadores del primer equipo, quienes compartirán su experiencia, enseñarán técnicas básicas y mostrarán el espíritu de equipo que caracteriza a este deporte.

“Queremos que los más pequeños sientan el balonmano como algo cercano, que descubran lo divertido que es y que vivan la experiencia junto a los jugadores que ven en la pista cada fin de semana”, destaca Oriol, quien dirigirá la actividad.

Además de aprender movimientos, pases y lanzamientos, los participantes podrán disfrutar de juegos, retos y dinámicas que fomentan la coordinación, el compañerismo y la diversión.

"Desde el Club Balonmano Soria animamos a todas las familias a acercarse y permitir que sus hijos vivan una mañana diferente, llena de deporte, risas y valores". No es necesaria inscripción previa, solo ganas de pasarlo bien y ropa deportiva cómoda.