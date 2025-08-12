Marta Pérez vuela en Budapest al parar el crono en 3:59.22, la segunda mejor marca española de 1.500

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez sigue confirmando que es la mejor española de la historia en la distancia del 1.500 al detener el reloj en unos espectaculares 3:59.22, el segundo mejor tiempo de siempre en el kilómetro y medio del atletismo español. Una marca estratosférica lograda este martes en la reunión de Budapest y que se quedaba muy cerca de su propio récord de España, que la soriana establecía el año pasado en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París con un tiempo de 3:57.75. Fue segunda en Hungría, sólo superada por la australiana Griffith.

Marta Pérez voló en la capital húngara para demostrar que llega al Mundial de Tokio del mes de septiembre en un momento de forma muy dulce. En la cita mundialista estará acompañada por Esther Guerrero y Águeda Marqués para formar la tripleta de atletas españolas.

El 1.500 de Budapest fue vertiginoso desde el primer metro y a Marta Pérez se la vio siempre muy bien colocada a la espera de la última recta en la que el ritmo iba a ser infernal. A la pupila de Antonio Serrano se la vio siempre con muy buena cara y fue en la recta final donde remontó un par de puestos para acabar segunda en la línea de llegada. Marta sólo fue superada por la australiana Georgia Griffth, que con un tiempo de 3:58.25 sería la ganadora. Brezo Maclean, de Estados Unidos, completaba el podio con un crono de 3:59.35.

Un kilómetro y medio de los que pasará a la historia ya que las siete primeras clasificadas bajaban de los 4 minutos en la línea de llegada. Un carrerón con la española Marta García, especialista en distancias más largas, ocupando la cuarta plaza con 3:59.40. Esther Guerrero también bajaba de los 4 minutos para ser sexta con 3:59.73.

Tras este kilómetro y medio de Budapest, el cuadro de honor de la distancia del 1.500 femenino español ejerce un gran dominio por parte de una Marta Pérez que cuenta con las dos mejores marcas españolas de la historia. Un récord de España establecido en 3:57.75 y el 3:59.22 de este martes. Marta García pasa al tercer puesto del escalafón con su marca de Budapest y relegada al cuarto puesto aparece Natalia Rodríguez, quien hasta París 2024 era la plusmarquista nacional con 3.59.51 logrado en 2005 en la localidad italiana de Rietti.