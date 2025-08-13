Inscripciones abiertas para la cuarta edición del Torneo Renault Auto Gonse

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para la cuarta edición del Torneo Renault Auto Gonse, que se disputará en sus instalaciones el sábado 23 de agosto.

El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos, con salida a tiro a las 9.00 horas. La organización ha establecido una categoría única en damas y dos en caballeros: la 1ª, hasta hándicap 15,0, y la 2ª, a partir de hándicap 15,1. En cuanto a los trofeos, habrá premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías, así como para los campeones Scratch, y premios especiales de approach y drive.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el jueves 21 de agosto a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com. El precio para los socios/as del Club de Golf Soria es de 25€, mientras que para los socios/as con correspondencias es de 40€ y para los no socios/as es de 55€. La inscripción incluye un regalo de bienvenida, un picnic y la participación en el sorteo de regalos.

Pueden encontrar más información en: https://www.golfsoria.com/iv-torneo-renault-autogonse/