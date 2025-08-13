La Delegación Soriana de Caza premia a Rogelio Álvarez como el cazador más veterano de la provincia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Delegación de la Federación de Caza en Soria tuvo el placer de entregar el martes día 12 de agosto un reconocimiento especial al cazador federado más veterano de los clubes de esta provincia en agradecimiento a la defensa de la actividad cinegética. Se trata de Rogelio Álvarez García, de 88 años, vecino de Rioseco de Soria.

Rogelio lleva toda una vida dedicado a su gran pasión venatoria y que ha sabido trasmitir este amor por la caza a su hijo y nieta, que le acompañaron en el momento de recibir la placa conmemorativa, que le entregó el Delegado de la Federación de Caza de Soria.

Rogelio comenta que ha sido un apasionado de la caza de la liebre, primero con perros galgos y posteriormente con perros de rastro, también acude a los ganchos y monterías que se celebran en el coto de su pueblo.

Doble reconocimiento para este cazador con mayúsculas, por su fidelidad a la caza y a nuestra Federación y también por haber sabido trasmitir esta afición a sus descendientes cuando en muchas ocasiones se está perdiendo esta pasión por los más jóvenes.