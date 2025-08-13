Sergio Martín, subcampeón del Mundo máster en los 200 braza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Sergio Martín Salcedo se proclamaba el martes subcampeón del Mundo de natación en la categoría máster 25-29 años dentro de la distancia de los 200 braza. El integrante del CD Acuático Soriano sólo era superado por Mihail Petrov, que con un tiempo de 2:25.47 era el campeón. Martín Salcedo paraba el crono en 2:26.50.

Una sobresaliente actuación del soriano logrando la medalla de plata. El bronce sería para Ryoma Iida con un registro de 2:26.89. Aleksandr Semenov sería cuarto clasificado con un crono de 2:26.96.

En las otras cuatro pruebas en las que Sergio Martín ha competido en Singapur se quedaba lejos de las medallas. Así en los 800 libres era quinto con un tiempo de 9:16.07. En la especialidad de los 400 libres sería octavo con un crono de 4:25.95. Decimosegunda plaza en los 100 braza con 1:08.32 y decimoctavo en los 200 libres con 2:02.36.