Natación
Sergio Martín, subcampeón del Mundo máster en los 200 braza
El integrante del CD Acuático Soriano sólo fue superado por Mihail Petrov
Sergio Martín Salcedo se proclamaba el martes subcampeón del Mundo de natación en la categoría máster 25-29 años dentro de la distancia de los 200 braza. El integrante del CD Acuático Soriano sólo era superado por Mihail Petrov, que con un tiempo de 2:25.47 era el campeón. Martín Salcedo paraba el crono en 2:26.50.
Una sobresaliente actuación del soriano logrando la medalla de plata. El bronce sería para Ryoma Iida con un registro de 2:26.89. Aleksandr Semenov sería cuarto clasificado con un crono de 2:26.96.
En las otras cuatro pruebas en las que Sergio Martín ha competido en Singapur se quedaba lejos de las medallas. Así en los 800 libres era quinto con un tiempo de 9:16.07. En la especialidad de los 400 libres sería octavo con un crono de 4:25.95. Decimosegunda plaza en los 100 braza con 1:08.32 y decimoctavo en los 200 libres con 2:02.36.