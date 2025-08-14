El Balonmano Zaragoza visita el San Andrés en el segundo test de pretemporada del Balonmano Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Polideportivo San Andrés acoge esta tarde a las 18.00 horas el segundo test de pretemporada para el Balonmano Soria, primero ante su público. El conjunto dirigido por Oriol Casterllanau se medirá al BM Contazara Zaragoza, recién ascendido a División de Honor Plata y entrenado por el histórico Mariano Ortega.

Tras la exigente puesta en marcha en Olvega ante Anaitasuna, los sorianos buscarán seguir ajustando piezas, afinando sistemas defensivos y trabajando ataque, en un encuentro que servirá como termómetro para evaluar el estado de forma del equipo a un mes del inicio liguero.

El choque, bautizado como el Derbi del Moncayo, enfrentará a dos equipos que comparten ambición y reto en su estreno en la segunda categoría nacional. Además, será una oportunidad para que la afición amarilla vea en acción a las nuevas incorporaciones y para que San Andrés recupere la energía competitiva que lo caracteriza.

“Queremos que el equipo sienta el calor de la grada desde el primer día en casa. Este partido nos ayudará a seguir creciendo como bloque”, subraya Oriol Castellarnau .