La media veda de caza no supera las previsiones

Las previsiones se han cumplido en la apertura de la media veda de caza menor con el moderado optimismo antes de comenzar la campaña, aunque luego se ha registrado un ligero descenso de lo vaticinado. La normalidad y la ausencia de incidencias han imperado en el primer día de la apertura de la caza menor. La media del número de capturas de las zonas examinadas por los presidentes de los clubes de caza se ha visto condicionada por el calor y por el tránsito de las codornices hacia lugares menos vulnerables de temperatura, según informa el delegado de la Federación de Caza de Castilla y León, José Manzano.

Los datos recogidos por los presidentes de los clubes de caza, siempre en relación a la media de capturas, contabiliza de 4 a 6 codornices en la zona sur del puerto de Oncala; de 8 a 10 en Rioseco y Valdealvillo; 4 a 6 en Gómara; 6 a 8 en San Pedro Manrique; 5 en Quintanilla;8-9 en la zona de Berlanga; 4-5 en Arenillas; 6 en la zona de Morón de Almazán; Atauta, 3; Tejado, 6; Alcozar, 1 y San Esteban, 1-2 piezas por cazador. Buena parte de las codornices eran adultas y delgadas. No se han contabilizado apenas pollos entre las capturas.

La diferencia entre el número de piezas abatidas se encuentra en las tierras donde se han realizado. En algunos lugares, relata José Manzano, no se ha empacado todavía y la codorniz ha encontrado mayor cobertura para su presencia en la zona. Y en la diferencia de temperatura ya que el calor ha obligado a la pequeña gallinácea a desplazarse a territorios más altos y frescos.

El período hábil de media veda (codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro) es siempre el mismo al venir dispuesto en la propia Ley de Caza y se extiende desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre (este año el 21 de septiembre) y son hábiles los martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico.

Las palomas torcaz y bravía se pueden cazar desde el 26 de agosto (este año el 25 no es hábil de caza) y, como siempre, sus densidades son muy altas. La tórtola reabre su caza el día 30 de agosto los sábados y domingos para los cotos que se acogieron el año pasado a la caza adaptativa sobre la torcaz.

La codorniz tiene un cupo de 20 ejemplares por cazador/día y la tórtola de 6 ejemplares por cazador/día.