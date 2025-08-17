Marta Pérez baja otra vez de los cuatro minutos y marca el segundo mejor tiempo del 1.500 español

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez bajó este sábado por segunda vez consecutiva de los cuatro minutos en la carrera de los 1.500 metros programada en la jornada de la Diamond League de Silesia (Polonia). La atleta soriana finalizó décima con un crono de 3:59.02, mejorando el 3:59.22 registrado en la prueba de Budapest del pasado martes, 12 de agosto. Esta marca es la segunda mejor de siempre para la pupila de Antonio Serrano y el segundo mejor crono nacional de todos los tiempos tras el récord de España de la distancia que también ostenta Marta Pérez (3:57.75, logrado en los Juegos Olímpicos de París en 2024).

La soriana se encuentra en la fase de preparación para la cita más destacada de la temporada, el Mundial de Tokio entre el 13 y el 21 de septiembre. Su mejor registro en los 1.500 metros corresponde al récord de España. Esa marca no le posibilitó entrar en la final olímpica por lo que estas carreras con las más rápidas de la distancia le permiten someterse a ritmos muy altos frente a rivales con unas marcas inalcanzables hasta la fecha. Una muy buena prueba para controlar esos ritmos elevados de cara a la exigente cita mundialista de Japón.

En una carrera muy rápida donde la española Lorena Ibarzabal marcó unos ritmos apropiados, el paso por el 800 metros en menos de dos minutos, con la intención de que la etíope Gudaf Tsegay se acercara al récord del mundo de la keniana Faith Kipyegon (3:48.68). Tsegay se impuso en la carrera con un tiempo de 3:50.62 por delante de Beatrice Chebet (Kenia), 3:54.73, y de Georgia Hunter Bell (Gran Bretaña), 3:56.00.

Marta Pérez finalizó en la décima posición con su segunda mejor marca de siempre en los 1.500 metros, 3:59.02. Un registro con el que rebaja por segunda carrera consecutiva la barrera de los cuatro minutos. Hasta la prueba de Budapest solo había conseguido en una ocasión correr por debajo de ese crono y ahora lo ha logrado por tercera vez, dos de manera consecutiva y en puertas de la cita de Tokio. La soriana se proclamó subcampeona de España de la distancia en los Nacionales de Tarragona, solo dominada por Esther Guerrero a la que superó en Hungría, también a Águeda Marqués, ambas también con marcas por debajo de los 4 minutos.