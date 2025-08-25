La alevín soriana Carmen Martínez Ciria, convocada con CyL de baloncesto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La soriana Carmen Martínez Ciria, convocada de nuevo para la preselección alevín de baloncesto de Castilla y León

La joven jugadora soriana Carmen Martínez Ciria, de tan solo 10 años, ha vuelto a ser convocada por la Federación de Baloncesto de Castilla y León para formar parte de la preselección alevín autonómica.

La concentración se celebrará en la localidad abulense de Arévalo, entre los días 28 y 31 de agosto, y reunirá a las jugadoras y jugadores más prometedores de la categoría alevín de toda la comunidad.

Martínez Ciria, que ya había sido seleccionada en la anterior convocatoria de mayo en Burgos, continúa mostrando una evolución deportiva y un gran compromiso con este deporte.

La joven deportista afrontará esta nueva oportunidad con ilusión y ganas de seguir aprendiendo, representando al baloncesto soriano en una cita que reunirá a las futuras promesas de la región.