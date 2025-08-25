El Numancia iniciará la liga el 6 de septiembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia comenzará la temporada 2025-26 el próximo 6 de septiembre en Villaviciosa. La Fedaración Española de Fútbol publicó ayer los horarios de la jornada inaugural y al club soriano le ha asignado su estreno para el sábado 6 de septiembre ante el Lealtad de Villaviciosa a partir de las 18.00 horas en el campo Municipal Las Callejas. Ese mismo día se disputarán los duelos entre el Real Oviedo Vetusta y la SD Sarriana, 17.30 horas, y el Astorga con el Real Ávila, 18.00 horas.