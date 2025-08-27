La Federación Española de Atletismo publica la lista para Japón

Publicado por Luis Hdez Casado Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez estará hoy muy atenta a la publicación de la lista de la preselección para el Mundial de Tokio 2025, del 13 al 21 de septiembre, aunque es una de las atletas confirmadas por haber acreditado la mínima exigida desde la Federación Española de Atletismo, 4:03.50, y la World Athletics, 4:01.50.

La soriana ha bajado en tres ocasiones esta temporada de los 4 minutos y el seleccionador Pepe Peiró la incluirá en la lista para viajar en septiembre a Japón. Esther Guerrero, campeona de España en Tarragona y con mínina al correr por debajo de 4 minutos en Hungría, y Águeda Marqués, con mínima también, deberán acompañar a Marta Pérez en la convocatoria para la próxima cita nipona. La soriana además lidera el ránking español del 1.500 en 2025 con la marca de 3:59.02 por delante de Marta García (3:59.40), Esther Guerrero (3:59.45), Águeda Marqués (4:00.51) y Marina Martínez (4:03.33). Los criterios de clasificación tienen en cuenta el ránking, la mínima cosechada y el primer puesto en el campeonato de España.

Después de sus últimas apariciones internacionales, la pupila de Antonio Serrano se encuentra en fase de puesta a punto durante el periodo previo al viaje a Tokio y su posterior debut en la prueba de los 1.500 metros. Dos semanas para tomar aire, según reconoció la soriana, una vez finalizada la tanda de carreras programadas en el marco de la Diamond League y de las reuniones europeas, que tan bien le han servido para plasmar unas marcas por debajo de los 4 minutos y correr con buena parte de las mejores atletas de la distancia en ritmos elevados equiparando esas carreras a entrenamientos de enorme exigencia y de calidad.

La lista de rivales en Japón se asemejará a la de las participantes en los compromisos precedentes y en la final de mañana de la Diamond League en Suiza con participantes de un nivel elevado, casi todas las atletas acreditan marcas personales o de la temporada por debajo de los 4 minutos: Nelly Chepchirchir, Lokayo Ejore, Agathe Guillemot, Linden Hall, Birke Haylon, Sarah Healy, Jessica Hull, Sinclaire Johnson, Heather Maclean, Marta Zenani, entre otras.

Cuatro atletas españoles disputarán la final, 27 y 28 de agosto, de la Diamond League en Zurich (Suiza):Marta García (3.000 metros), Moha Attaoui (800), Quique Llopis (110 vallas) y Dani Arce (3.000 obstáculos). La lista de participantes cuenta con atletas de calidad como Mondo Duplantis (pértiga), Fenke Bol (400 vallas femenino), Miltiadis Tentoglu (longitud), Cordel Tinch (110 mv), Julien Alfred (100), Kirsten Warholm (400 vallas masculino), Marileidy Paulino (400), Noah Lyles (200), Yaroslava Mahuchikh (altura), Emmanuel Wanyonyi (800), Malaika Mihambo (longitud), Letsile Tebago (200), entre otros.