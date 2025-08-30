El Numancia, focalizado hacia el seis de septiembre

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Más allá del próximo compromiso de preparación (hoy, El Burgo de Osma, 18.30 horas frente al Alavés B), el último de la serie de nueve programados por el cuerpo técnico del Numancia durante la pretemporada, el equipo soriano focaliza en el seis de septiembre su estreno oficial para el nuevo proyecto de Abel Segovia.

La temporada 2025-26 comienza en Villaviciosa y las pruebas, ensayos y puesta a punto tanto física como tácticamente quedan atrás. Los puntos en juego dictan el nuevo escenario para la tropa rojilla. No caben las indecisiones cuando todo lo realizado tendrá su reflejo en la clasificación.

El trabajo de las semanas precedentes se ha dirigido hacia el primer partido, en este caso ante el Lealtad, objetivo marcado por la mayoría de los responsables técnicos de los equipos. Luego, ya llegará el turno de la confirmación del estado de forma en las siguientes citas de manera paulatina.

Durante la pretemporada, Abel Segovia ha marcado una línea clara respecto a la distribución de minutos, únicamente en el último partido concedió a cuatro jugadores la posibilidad de disputar el enfrentamiento al completo: el portero Miguel Ángel Abad, De Frutos, Danese y el meritorio Neves.

En el caso de los centrales le condicionó la ausencia de Carlos Gutiérrez por precaución ya que arrastra unas molestias en el tobillo derecho y la anunciada baja de Ian Olivera, que se pierde el inicio liguero por los compromisos internacionales con su selección, Andorra. Al igual que Jannick con Guinea Ecuatorial.

En la lista de jugadores con molestias físicas que no participaron en el encuentro del pasado jueves en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio se añaden a Carlos Gutiérrez, Alain García, Godson, Dani García y Héctor Peña.

Con una semana más de pretemporada por delante, la evolución de sus dolencias determinará su presencia entre los elegidos por Abel Segovia en la primera lista de convocados. Antes de entrar en la semana de competición, la tropa del técnico sevillano afrontará la última prueba con el filial del Alavés, momento para ajustar todo lo tratado en las sesiones de entrenamiento a nivel táctico, físico y estratégico, engrasar los automatismos generados en el estilo de juego y familiarizarse por última vez antes de la competición los jugadores que se encontrarán juntos en el terreno de juego, entre otros aspectos a tratar en fase de puesta a punto.

Por eso también se ha igualado la participación de la mayoría de los efectivos en tiempo de juego. De un total de 720 minutos, solo cuatro jugadores han completado un partido entero. El resto han dosificado esfuerzos y se han repartido los minutos.

Abel Segovia ha perfilado las posiciones con el despliegue de sus jugadores sin ofrecer pistas de la identidad de los elegidos, más allá de la necesidad de alinear a dos de los tres centrales de los que dispondrá en la primera jornada, De Frutos, Danese o Carlos Gutiérrez. En la portería, Joel Jiménez y Miguel Ángel Abad rivalizan por ocupar la posición en el debut liguero. Si Abad disputó todo el partido ante el conjunto manchego, Joel podría calcar esa situación hoy en El Burgo de Osma ante el Alavés B.

En el lateral derecho, Marcos Sánchez y Alain García pugnan por la titularidad. Alain se perdió el ensayo del jueves;Marcos Sánchez disputó media hora del partido y Adrián Peña, del Numancia B, jugó una hora apareciendo por primera vez entre los jugadores utilizados por el entrenador rojillo.

En el lateral izquierdo, Javi Bonilla y Fermín Ruiz luchan por el puesto. El pasado jueves, el capitán jugó más de 80 minutos, mientras que Fermín no participó.

El eje del centro del campo lo forman Moustapha, Néstor Lucas, Cristian Delgado y Jannick, que no estará disponible en la primera jornada liguera. Tres efectivos para dos puestos. En banda, Hugo Matos es uno de los jugadores con más recorrido de la pretemporada.

Álex Gil, Héctor Peña y Dani García, estos dos últimos inéditos frente a la SB Conquense, acompañarán a los jugadores de vanguardia como Jony, referente en el ataque, Juancho, ya recuperado de los problemas que le impidieron aparecer en varios de los partidos de preparación, o Godson, sin minutos el pasado jueves por problemas físicos.

Las ausencias y la necesidad de completar convocatorias han permitido la aparición de varios meritorios procedentes del juvenil y del filial rojillo. Iván Niño, uno de los más utilizados, Saúl, Angelo, Neves, Miñana, Marco Beltrán, Oleg, tercer portero, y el último en comparecer en el equipo de Abel Segovia, Adrián Peña.

La alineación titular deberá esperar para conocerse el próximo sábado 6 de septiembre con todos los matices expuestos. Los mimbres del equipo se conocen a lo largo de la pretemporada, únicamente falta darle vuelo a lo trabajado este tiempo y la decisión del técnico.