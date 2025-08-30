Dos maratonianos de Soria buscan este domingo en Australia su séptimo 'Major'

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

José Ángel Martínez y Rafa Martínez llevan ya unos días en Australia y este domingo, a partir de las 6.30 horas (las 10.30 horas del sábado en España), tomarán la salida en la Maratón de Sydney con el objetivo de terminar los 42 kilómetros y así completar su séptimo 'Major', que es como se conoce a las hasta ahora siete maratones más prestigiosas del mundo. Los dos integrantes del Club de Atletismo Puente del Canto tienen en su palmarés las citas de Londrés, Berlín, Boston, Chicago, Nueva York y Tokio y su reto es cerrar el círculo con la prueba en el país oceánico.

Europa, América, Asia y ahora Oceanía para dos de los atletas populares sorianos más conocidos. Dos clásicos del atletismo popular de Soria en la última maratón que goza del cartel de 'Major'. José Ángel, con 25 maratones desde 1983 en Valencia y un mejor tiempo de 2 horas 47 minutos y 23 segundos en 1991 en San Sebastián, corría Nueva York en 1989 y 2007, Londres en 1996, Boston en 1999, Berlín en 2010, Chicago en 2012 y Tokio en 2016.

Rafa, por su parte, acumula 17 maratones en total y su mejor marca es de 3 horas 22 minutos y 8 segundos. Un registro que realizaba en su estreno en los 42 kilómetros, que también fue su debut ‘Major’, en 2009 en Nueva York. Después llegaron Berlín en 2011, Londres en 2015, Boston en 2018, Chicago en 2019 y Tokio en 2024.

Los ‘Majors’ son siete grandes maratones del mundo, reunidos en una organización que concede una medalla especial a aquellas personas que consiguen completarlos todos. Esta organización empezó en 2006 con las citas europeas de Londres y Berlín y las estadounidenses de Chicago, Boston y Nueva York. En 2013, se sumó Tokio. De cara al futuro es muy posible que pasen a integrarse otros dos maratones en los ‘Majors’, concretamente el de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y el de Shanghai en China, en 2026 y 2027. De ser así, José Ángel y Rafa tendrán por delante otros dos retos maravillosos en África y en Asia.