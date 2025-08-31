El atletismo soriano ya tiene las 7 'mayors'

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El atletismo soriano ya puede presumir de tener en su palmarés las siete 'Mayors', las siete maratones más prestigiosas del mundo, gracias a Rafa Martínez y José Ángel Martínez, quienes en la mañana de este domingo en Australia completaron con nota los 42 kilómetros de Sydney. Rafa cruzaba la línea de meta con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 47 segundos y José Ángel paraba el reloj en 3 horas, 52 minutos y 23 segundos. Objetivo conseguido en una carrera que fue exigente para las piernas de los corredores y que en su categoría élite arrancaba a las 6.30 horas. La prueba también la completaba Juan Pablo Pardos, un soriano residente en Zaragoza que también tiene en su palmarés las siete 'Mayors'. Su tiempo fue de 4:29.13.

Las primeras zancadas de José Ángel y Rafa tenían lugar pasados unos minutos de las 7.00 horas y por delante debían afrontar 42 largos kilómetros, aunque la ilusión y las ganas podían con todo en una mañana fría en el todavía invierno austral. Salida de los atletas élite y después desfile escalonado del resto de las categorías. "Más de una hora nos ha tocado esperar hasta tomar la salida", comentaban los dos integrantes del Club de Atletismo Puente del Canto.

Objetivo conseguido: Rafa y José Ángel ya tienen las siete 'mayors'.HDS

Rafa Martínez competía en la categoría de 50 a 54 años y su tiempo de 3h48.47 le servía para acabar en el puesto 9.739 de la general y en el 687 de su categoría. Satisfacción para el soriano que ya cuenta con el séptimo entorchado 'Mayor'. José Ángel Martínez participaba en la categoría de 60 a 64 años y su registro de 3h52.23 le colocaban en la posición 10.801 de la general y el 182 de su categoría. Otro notable para soriano que también se cuelga la séptima medalla 'Mayor'.

Con el lógico cansancio, pero con la ilusión de unos principiantes llegaban a la línea de meta los dos maratonianos sorianos. "Ha sido un recorrido duro, pero nos hemos hecho con él y el objetivo está conseguido", explicaban desde Sydney vía WhatsApp después de unas horas de haber finalizado la carrera.

Berlín, Londrés, Boston, Chicago, Nueva York, Tokio y ahora Sydney para dar la vuelta al mundo estos dos apasionados del atletismo a los que les falta correr en el continente africano, aunque parece que en un futuro a corto plazo la maratón de Ciudad del Cabo podría unirse el calendario 'Mayor', al igual que Shanghai en China.

José Ángel, con 26 maratones desde 1983 en Valencia y un mejor tiempo de 2 horas 47 minutos y 23 segundos en 1991 en San Sebastián, corría Nueva York en 1989 y 2007, Londres en 1996, Boston en 1999, Berlín en 2010, Chicago en 2012 y Tokio en 2016.

José Ángel Martínez en plena carrera.HDS

Rafa, por su parte, acumula 18 maratones en total y su mejor marca es de 3 horas 22 minutos y 8 segundos. Un registro que realizaba en su estreno en los 42 kilómetros, que también fue su debut ‘Major’, en 2009 en Nueva York. Después llegaron Berlín en 2011, Londres en 2015, Boston en 2018, Chicago en 2019 y Tokio en 2024.