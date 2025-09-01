esRadio Soria retransmitirá todos los partidos del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una temporada más esRadio Soria llevará a cabo la retransmisión de todos los partidos del C.D. Numancia en su nueva andadura por la Segunda Federación. Todos los encuentros que se jueguen en el Municipal de Los Pajaritos, y los que se disputen a domicilio, serán ofrecidos por el equipo de profesionales de la emisora. Con la narración de Raúl Alonso y los comentarios técnicos de Aarón Aylagas y Luis Martínez Gonzalo el aficionado rojillo disfrutará de la emoción de cada jornada.

Cada fin de semana se podrán seguir los partidos en los diales habituales de la radio convencional (Soria, 88.1FM/ Ágreda 93.0 FM/ El Burgo de Osma 105.9 FM), así como en la emisión por streaming en la web https://www.esradiocastillayleon.es/soria

Este próximo sábado, 6 de septiembre, primera retransmisión. Desde las 17.30 horas se podrá seguir el encuentro CD Lealtad-CD Numancia. El conjunto numantino, dirigido por Abel Segovia, inicia una temporada en la que el objetivo vuelve a ser lograr el ascenso a Primera Federación. Un largo caminar en el que estará acompañado jornada tras jornada por los micrófonos de esRadio Soria.