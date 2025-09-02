Más de una década de Desafío Urbión, una carrera que reúne a mil corredores en el mejor escaparate para Pinares

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Volvemos a la esencia de Desafío Urbión". Estas fueron las palabras del presidente de Xtrem Covaleda, Andrés Cámara, en la presentación de una prueba que este fin de semana cumplirá su undécima edición y que reunirá a un millar de corredores para seguir proyectando la comarca de Pinares y toda la provincia de Soria. La carrera reina de 37 kilómetros se celebrará el domingo desde las 8.30 horas, aunque el sábado el programa se estrena con una 6K y una 17K. La esencia de una prueba que en este 2025 no acogerá ningún Campeonato del Mundo, pero que mantiene el alto nivel participativo y organizativo.

La Diputación de Soria fue el escenario de la presentación de este Desafío Urbión 2025, con Benito Serrano como anfitrión en un acto en el que, además de otras instituciones colaboradoras, estuvieron presente la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio; el representante de Caja Rural, Juan Antonio Tierno; y los integrantes de Xtrem Covaleda Andrés Cámara y Pakito Alonso. Diputación aporta 25.000 euros y la Junta colabora con 7.200.

Precisamente Alonso fue el encargado de dar los detalles técnicos de una carrera que "es un proyecto consolidado gracias a instituciones como Diputación, Junta de Castilla y León y Caja Rural". No se quiso olvidar del trabajo realizado con Medio Ambiente para poder reunir a este millar de participantes en el Parque Natural del Urbión. Sobre la prueba en sí, Alonso explicaba que en esta edición hay tres distancias repartidas entre el sábado y el domingo. El sábado será el turno para los niños con la participación de un centenar de jóvenes corredores, para la 6K desde las 15.40 horas con 100 corredores y para la 17K desde las 18.00 horas con 450 deportistas. Ya el domingo los 37K reunirán a 350 atletas. Covaleda será el punto de partida y de llegada de cada una de las distancias.

En cuando a la participación, Alonso destacaba la presencia del subcampeón del mundo de trail, del marroquí Zaid Ait Malek, de Oihana Kortazar y de la boliviana Yenni Castro.

Benito Serrano ponía en valor a un Desafío Urbión al que calificaba como "una precisosa aventura que une deporte, naturaleza y turismo para mostrar el patrimonio natural de Soria". El presidente de Diputación se refería al importante impacto económico de la carrera para la comarca de Pinares y para la provincia. Serrano recordaba que Desafío Urbión es la última prueba puntuable del Circuito Provincial del Trail Running Soria Puro Oxígeno.

De Gregorio insistía apuntar que Desafío Urbión es un proyecto que "dinamiza la provincia y que año tras año es un éxito absoluto para que Soria sea un referente en este tipo de carreras de montaña". La delegada territorial explicaba que la Junta de Castilla y León colabora a través de la fundación Patrimonio Natural.