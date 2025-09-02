Las entradas para el España-Chipre sub 21 de Los Pajaritos sólo se pueden retirar vía internet

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las entradas para ver este viernes desde las 20.00 horas el España-Chipre sub 21 en Los Pajaritos sólo se pueden retirar vía internet. Las localidades no se podrán sacar en taquilla y el enlace es este.

La selección española masculina de fútbol Sub 21 juega contra Chipre en el estadio de Los Pajaritos su primer partido de clasificación para el Europeo. Las entradas ya llevan tiempo a la venta por internet y, de hecho, esa es la única manera de adquirirlas. No será posible de forma física, así que todas las personas que deseen acudir al campo a ver a los de David Gordo deben comprar su boleto vía on line