Entrega de trofeos del fútbol soriano
Los campeones provinciales de la pasada temporada serán reconocidos este jueves en el Espacio Alameda
La delegación de la Federación de Castilla y León de Fútbol en Soria entregará los trofeos de la temporada 2024-2025 este jueves, 4 de septiembre, a sus campeones provinciales de las competiciones sorianas. El acto de entrega de trofeos se llevará a cabo en el espacio municipal La Alameda a las 20.30 horas.
La relación de equipos premiados es la siguiente: