Heraldo-Diario de Soria

Fútbol

Entrega de trofeos del fútbol soriano

Los campeones provinciales de la pasada temporada serán reconocidos este jueves en el Espacio Alameda

Foto de familia de los campeones provinciales 2023/2024

Foto de familia de los campeones provinciales 2023/2024FCYLF

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

La delegación de la Federación de Castilla y León de Fútbol en Soria entregará los trofeos de la temporada 2024-2025 este jueves, 4 de septiembre, a sus campeones provinciales de las competiciones sorianas. El acto de entrega de trofeos se llevará a cabo en el espacio municipal La Alameda a las 20.30 horas.

La relación de equipos premiados es la siguiente:

Lista con los equipos campeones del fútbol soriano.

Lista con los equipos campeones del fútbol soriano.

tracking