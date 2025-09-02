Entrega de trofeos del fútbol soriano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La delegación de la Federación de Castilla y León de Fútbol en Soria entregará los trofeos de la temporada 2024-2025 este jueves, 4 de septiembre, a sus campeones provinciales de las competiciones sorianas. El acto de entrega de trofeos se llevará a cabo en el espacio municipal La Alameda a las 20.30 horas.

La relación de equipos premiados es la siguiente: