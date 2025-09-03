El Campeonato de España Máster de ciclismo en carretera se disputa en San Leonardo a finales de septiembre

La prueba tendrá lugar el penúltimo fin de semana de este mes de septiembre.Federación Española de Ciclismo

El Campeonato de España Máster de carretera se celebrará en 2025 en la provincia de Soria, concretamente en la localidad de San Leonardo de Yagüe, que será sede del fin de semana más relevante de toda la temporada para los ciclistas de la categoría.

El C. D. Sport Navaleno será el responsable de la organización de este Campeonato de España Máster 2025, que se desarrollará en el corazón de los pinares sorianos, en el mismo Parque Natural del Cañón del Río Lobos, un territorio con un entorno idílico para la práctica del ciclismo, en plena naturaleza.

Los días elegidos para la celebración este Campeonato de España Máster 2025 serán los días 19, 20 y 21 de septiembre. El Nacional se desarrollará tanto en pruebas contrarreloj como en carreras en línea para coronarse como nuevos campeones de España.

De acuerdo al programa de competición, el viernes por la tarde tendrán lugar las contrarrelojes, el sábado se celebrarán todas las pruebas en línea a excepción de la Máster 40, que se disputará el domingo.

Según normativa el máximo de participantes por equipo/club son 6 deportistas por categoría de competición de 5 en 5 años.