Inscripciones abiertas para el Memorial Álvaro Mazariegos 2025

Las instalaciones del Club de Golf Soria acogerán, el sábado 13 de septiembre, la sexta edición del Memorial Álvaro Mazariegos de la Serna, torneo que ya ha abierto el período de inscripciones.

Concretamente, estas podrán formalizarse hasta el jueves 11 de septiembre a las 18.00 horas en las oficinas del club, por teléfono (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com.

El precio para los socios del club es de 25€, mientras que para las correspondencias es de 40€ y para los no socios es de 55€. La inscripción incluye un picnic y la participación en el sorteo de regalos.

El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos con salida a tiro a las 9.30 horas, y se han establecido una categoría única en damas y dos en caballeros: la 1ª, hasta hándicap 15, y la 2ª, a partir de hándicap 15,1.

En cuanto a los trofeos, habrá premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías y para los campeones Scratch.