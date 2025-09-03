Tres sorianos compiten este fin de semana en la Regional de caza San Huberto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este fin de semana se celebrarán la Copa y el Campeonato de Castilla y León de Caza San Huberto, pruebas de competición oficial, puntuables para la clasificación de cara al Campeonato de España de la modalidad, que organiza la Federación de Caza de Castilla y León en el coto de la finca Navalvillar, en El Espinar (Segovia). Mariela Martínez, Ángel Soria y Eduardo de Simón serán los representantes de la provincia de Soria.

La modalidad deportiva de Caza San Huberto es una de las más cómodas de seguir para el público al desarrollarse en zonas reducidas en las que el cazador y el perro actúan de forma sincronizada para encontrar y abatir las especies sembradas previamente. Como es habitual en este campeonato, se utilizarán perdices rojas de granja, valorándose, como siempre, la disciplina, la eficacia, la corrección en los movimientos de los perros y en general el entrenamiento de los mismos, y las aptitudes y comportamiento de los cazadores en el campo.

En esta edición se mantiene el sistema de clasificación para el Campeonato de España estableciéndose ambas pruebas como puntuables, considerándose la Copa como primera puntuable y el Campeonato de Castilla y León como segunda puntuable y final, puntuando el Campeonato el doble que la Copa y manteniendo así este el rango de prueba reina para la obtención del título autonómico.

El sábado tendrá lugar la XI Copa de Castilla y León, prueba abierta en la que tendrán prioridad los deportistas clasificados para el autonómico en sus campeonatos provinciales y en la que se determinará el Campeón de la Copa de Castilla y León, obteniendo de 10 a 1 puntos los primeros clasificados.

El domingo se celebrará la XXXVIII edición del Campeonato de Castilla y León, en el que participarán los deportistas clasificados en cada campeonato provincial en las distintas categorías, puntuando de 20 a 2 para la obtención del título autonómico y la clasificación para el nacional.

El Director del Campeonato será el responsable federativo de la modalidad, D. Marcos de Miguel Pisonero, con la colaboración de D. Claudio Sánchez Sandonís y del equipo de la Delegación Provincial de Segovia.

Las pruebas se desarrollarán en campos simultáneos con barrage final en las pruebas San Huberto de Hombres y serán juzgadas por los jueces de Castilla y León, D. Alberto Cabezas Albéniz, D. Gregorio Sandonis Calvo y D. José Luis Guzón Rodríguez, y por los jueces foráneos, D. Enrique Sáenz Pérez, D. Miguel Ángel Peira Garrido y D. Julián Sánchez García.

La noche del sábado, anterior a la jornada del Campeonato de Castilla y León, se celebrará una cena de hermandad de participantes, jueces y organización en El Espinar, con asistencia de diversas autoridades autonómicas y locales invitadas por la Federación.

Todos los participantes asistirán subvencionados por la Federación de Caza de Castilla y León, gracias al apoyo económico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

Estas competiciones oficiales son clasificatorias para la final del Campeonato de España que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre en Maella (Zaragoza).