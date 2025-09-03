El Carrera Popular de Golmayo del 14 de septiembre ya tiene abierto el plazo de inscripción

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El domingo 14 de septiembre se celebrará desde las 11.00 horas la XV Carrera Popular de Golmayo. La prueba cuenta con nueve categorías desde los más pequeños nacidos en el 2021 hasta los más veteranos.

En este enlace encontrarás toda la información (mapas de los recorridos, horarios) y podrás hacer la inscripción: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/xv-carrera-popular-golmayo-2025/

En lo que respecta a la nómina de ganadores, Joaquín Martínez y Begoña Peña no tienen rival en la carrera balaguera al revalidar el año pasado la victoria que ya lograban en 2023 en la distancia de los seis kilómetros. En la edición de 2024 participaron 130 corredores.

Joaquín Martínez acreditaba el año pasado un tiempo de 21.55 por los 22.07 que registraba César Giaquinta que era segundo en la línea de llegada. Santiago Gilabert sería tercero con un crono de 22.29. Joaquín Martínez se ha acostumbrado a ganar en Golmayo ya que el de 2024 era su cuarto triunfo seguido. Desde 2021 no se ha bajado del primer puesto del podio.

Begoña Peña completaba los seis kilómetros de recorrido con un tiempo de 27.22 para ser decimonovena en la general. Noemí Castrillo sería segunda con un crono de 28.19 y Vanessa Velázquez sería tercer con 31.46.

Cesar Giaquinta ganaba en veterano A, seguido de Raúl Fernández y de Denys Casaled. Pablo Caballero y Sofía Jiménez eran los mejores infantiles, mientras que Héctor Castro y Julia Llorente dominaban entre los cadetes.