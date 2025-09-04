Campaña Deportiva 2025-2026: Desde el mes de octubre hasta el de mayo, deporte para todos en Soria

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Deporte para todos. El Ayuntamiento de Soria ha acuñado este eslogan para presentar la Campaña Municipal Deportiva de cara al período otoño-invierno, acto que formalizó ayer el concejal de deportes, Manu Salvador, en la sede del Consistorio soriano. Dos cuatrimestres, de octubre a enero y de febrero a mayo, repletos de actividades destinadas a practicantes de un espacio de edad amplio, desde niños a mayores de 65 años.

Una oferta deportiva variada con una estimación de 6.000 personas practicando alguna de las modalidades deportivas y sus actividades programadas durante este período que arrancará a principios de octubre, desde el día 6 al 30 de enero de 2026, y se cerrará a finales de mayo de 2026, abarcando el segundo cuatrimestre desde el 2 de febrero al 29 de mayo.

El Ayuntamiento de Soria ha presupuestado para la presente campaña 350.000 euros con unos ingresos estimados de 284.000.

Los precios no han variado del pasado año y las cuotas se encuentran reseñadas en la página web del Consistorio en el apartado de Actividades Deportivas y su correspondiente oferta de cursos, escuelas, actividades físicas infantiles, actividades para adultos, para mayores de 65 años, actividades de naturaleza, competiciones deportivo-recreativas o juegos deportivos municipales.

La página web es el instrumento recomendado por el concejal de deportes para formalizar las inscripciones, no el único, también se puede realizar de manera presencial, aunque sí el más cómodo para todas las partes, según el criterio de Manu Salvador.

Los plazos de inscripción de solicitudes comenzarán el próximo 8 de septiembre y se extenderán hasta el día 15 (hasta las 23.59 horas), en el caso de las solicitudes vía página web (deportes.soria.es), mientras que si se cumplimentan de manera presencial el plazo de presentación finalizará el 12 de septiembre (14.00 horas).

El sorteo de adjudicación de las plazas se ejecutará el 17 de septiembre. El número agraciado determinará el orden de adjudicación de las plazas. De acuerdo con este orden y en vista de las preferencias de los solicitantes se destinarán las plazas. Los pagos de las cuotas se gestionarán del 19 al 25 de septiembre.

Las actividades más solicitadas son las relacionadas con el agua en la piscina: cursos de natación, aquagim... y las de pilates, aerobic... En esta campaña se añaden nuevas rutas de senderismo o el padel-surf. Se mantienen las ligas municipales de fútbol sala, voleibol, baloncesto y el fútbol de primavera, además del Trofeo Navidad de fútbol sala, el de Primavera de baloncesto y los de Minivoleibol, Frontenis y Fútbol-7.