Un recién llegado frente al Numancia

Un recién llegado a Segunda Federación. El CD Lealtad subió el pasado mes de junio al imponerse en la promoción de ascenso de Tercera Federación al AD Llerenense. Cuatro temporadas después de una trayectoria por Tercera, el club asturiano recupera una posición más aventajada para defender durante la presente campaña su estatus en el Grupo 1 de Segunda Federación.

El estreno se consumará frente al CD Numancia en su campo de Les Caleyes.

El CD Lealtad consiguió el ascenso en la temporada precedente después de pretenderlo sin éxito en campañas anteriores. Con el técnico Luis Arturo Ruiz-Capillas ha girado su destino y ahora competirá con equipos de un nivel superior a lo que conoce y se ha acostumbrado en el Grupo 2, la Tercera asturiana.

No será, sin embargo, su primera incursión en una categoría superior ya que el CD Lealtad militó en la Segunda B durante la temporada 2020-21 con un enfrentamiento ante el CD Numancia, que visitó en febrero de 2021 Villaviciosa con el resultado de una igualada a uno. El partido no se etiqueta como novedoso.

El conjunto soriano sabe lo que es ganar al asturiano tras derrotarlo por la mínima en noviembre de 2020 cuando visitó Soria y jugó en Los Pajaritos.

El CD Lealtad perdió la categoría, mientras que el CD Numancia se convirtió en una de las víctimas de la reestructuración de las categorías menores del fútbol español. Se ubicó en la Segunda Federación de la que todavía es preso con el paréntesis de su ascenso a la Primera Federación sin continuidad por su descenso un año después.

El objetivo del CD Lealtad es eludir el descenso. Su mejor arma en la anterior temporada se ha basado en la fortaleza de sus resultados en casa. Su intención es repetir la trayectoria. Desde el pasado mes de abril no pierde un partido de local y sus rivales de Tercera Federación no encontraron la manera de doblegar a la tropa de Luis Arturo Ruiz-Capillas. Solo cedió cuatro derrotas y cuatro empates.

Dejó de sumar un total de 20 puntos en su feudo de los 51 en juego y se clasificó en quinta posición en el Grupo 2 de la categoría. Desde ese puesto y a través de la promoción de ascenso encontró la vía para jugar esta temporada en Segunda Federación.

En el equipo asturiano han destacado jugadores como el portero Junquera, los defensas Omar Hernández y Pesquera o el centrocampista Blanco, que seguirán una temporada más en el vestuario asturiano formando su núcleo duro y consistente de cara a afrontar una complicada y difícil temporada.

Las altas registradas para el curso son las de Stephen Buer, centrocampista procedente del Som Maresme, el delantero Alorda, fichado del CE Andratx, y Miguel Aranda, defensa del Alavés C. Todos gratis. En el capítulo de bajas destacan las de los defensas Amandi y Pedro Bayón y el delantero Álvaro Viña.