El Numancia jugará en Bergantiños el 21 de septiembre

Jony intenta rematar durante el partido del CD Numancia en Villaviciosa ante el Lealtad.ÁREA 11

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

a Federación Española ha programado las fechas y los horarios de la tercera jornada de liga en Segunda Federación. El CD Numancia rendirá visita al Bergantiños FC el próximo domingo, 21 de septiembre. El encuentro se ha fijado para las 17.00 horas en el Campo de Fútbol Municipal As Eiroas Calle Bronce, Carballo, A Coruña.

Segunda salida para el grupo de Abel Segovia, primera a Galicia, después del desplazamiento realizado el pasado sábado a Asturias, a Villaviciosa.

Entre ambos viajes, el conjunto soriano disputará su primera encuentro en su feudo, como local. El domingo se medirá en Los Pajaritos al filial del Racing de Santander, el Rayo Cantabria a partir de las 17.00 horas. La primera oportunidad de cara a lograr los tres puntos en juego.

En tierras asturianas sumó uno lo que le ha enviado a la zona media de la clasificación, noveno puesto, lugar desde donde partirá el próximo domingo antes de celebrarse la segunda jornada liguera.

Para cuando salte al césped de Los Pajaritos ya se habrán celebrado la mayoría de los duelos de la jornada.

Un día antes se jugarán dos enfrentamientos, el Sámano frente al Oviedo Vetusta y el Marino de Luanco ante el Langreo. El domingo se jugarán por la mañana, 12.00 horas, tres más: Salamanca-Astorga, Valladolid Promesas-Gimnástica Segoviana y Burgos Promesas-Ourense. A la misma hora que el Numancia disputarán sus compromisos el Coruxo-Fabril, y Sarriana Lealtad. Una hora más tarde será el turno del encuentro entre el Real Ávila y el Bergantiños, siguiente rival para la tropa de Abel Segovia en la tercera jornada del campeonato liguero.

El calendario del CD Numancia le devuelve a Soria en la cuarta jornada. El conjunto rojillo recibirá a la Gimnástica Segoviana, todavía sin conocer la fecha, fin de semana del 27-28 de septiembre, y sin fijar el horario de celebración.