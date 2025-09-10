Arranca el acuerdo de colaboración del voleibol de cantera soriana

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El acuerdo de colaboración entre el Río Duero y el Sporting Santo Domingo, suscrito la semana precedente, es ya una realidad con las jornadas de puertas abiertas programadas durante los presentes días.

El proyecto conjunto inició ayer su camino sobre la cancha después de que el lunes se aplazaran los entrenamientos de los infantiles y los cadetes por un problema en el pabellón Virgen del Espino donde estaban convocados. Hoy no ha fallado y las jornadas han comenzado en el marco del acuerdo de colaboración.

Los benjamines y los alevines, algunos de ellos no habían practicado antes voleibol, se amoldaron a la actividad con una notable aceptación. Los entrenadores de cada categoría aprovecharon la jornada para empezar a vislumbrar cómo será la composición definitiva de los diferentes equipos. Óscar Arnáiz (cadetes), Ismael de Miguel (infantiles), Pablo Mugarza (alevines) y Rafael Ortega (benjamines) son los máximos responsables técnicos de cada categoría.

Los infantiles (nacidos en 2012 y 2013) son los únicos que todavía no han entrenado. Lo harán hoy a las 16.00 horas en el IES Virgen del Espino, donde también están citados, pero a las 20.30, los cadetes (nacidos en 2010 y 2011). Alevines (nacidos en 2014 y 2015) y benjamines (nacidos en 2016 y 2017) se ejercitarán, a partir de las 18.30 horas, en el Polideportivo Padre Eusebio Millán del Colegio Escolapios.

Las jornadas de puertas abiertas tendrán continuidad el viernes. Está previsto que a mediados de octubre comiencen los Campeonatos Regionales de Edad que promueve la Federación de Voleibol de Castilla y León y en los que se ponen en juego los billetes para cada uno de los Campeonatos de España.

El objetivo de la colaboración, según los responsables, es el de crecer en el ámbito regional y en el marco de la competición nacional; alcanzar un nivel elevado de calidad con los equipos implicados, un total de ocho en las categorías masculinas de benjamines, alevines, infantiles y cadetes con equipos A y B y su denominación singular Río Duero Sporting o Sporting Río Duero; gestionar un volumen sustancial de jugadores, al sumar medio millar entre todos los conjuntos implicados; nutrir de efectivos a las primeras plantillas; mejorar el desarrollo deportivo, optimizar recursos y garantizar una formación integral para los jóvenes deportistas.