Oriol sólo piensa en ganar a Eivissa en el debut en Plata y no duda de la "respuesta de la afición"

El Balonmano Soria está a dos días de su debut en la categoría Honor Plata y su entrenador Oriol Castellarnau y su pivote Martín Delfini analizaron la actualidad del equipo de cara a la primera jornada ante Eivissa. Ambos sólo piensan en la victoria ante los baleares y para ello no dudan de la respuesta de la afición amarilla a partir de las 18.00 horas del sábado en la cancha del San Andrés.

"El equipo tiene ganas de competir y de volver a jugar en el San Andrés". Así comenzaba su intervención Castellarnau para valorar las inquietudes de su equipo de cara a una primera jornada a la que "la plantilla llega bien". El técnico sabe que Eivissa será un rival complicado, aunque en su cabeza sólo está el sumar los dos puntos.

Para arrancar la Liga en Honor Plata ganando se antoja fundamental el aliento desde la grada del San Andrés. una situación de la que no duda el preparador catalán. "Los partidos en casa serán muy importantes para alcanzar los objetivos y no tengo dudas de la gran respuesta que tendremos de nuestra afición". En unos términos muy parecidos se expresaba Delfini, quien tiene muy claro que el pabellón "estará a reventar" para ver el estreno liguero. El jugador amarillo reconocía que le hace una "gran ilusión" debutar en la segunda categoría del balonmano español.

Castellarnau ponía en valor la personalidad que están demostrando los suyos y destacaba que "este equipo tiene sangre y ganas, tal vez demasiadas". El barcelonés quiere un BM Soria comprometido, "pero que también sepa jugar con cabeza". De esta sangre caliente es Martín Delfini, al afirmar que "más 'huevos' que nosotros no va a tenar nadie sobre la cancha.

A la hora de valorar el potencial de la categoría y de la dificultad que entraña para un recién ascendido como el BM Soria, Castellarnau era contundente al asegurar que "podemos competir con cualquiera de nuestros rivales". El primer obstáculo será un Eivissa ante el que los sorianos no podrá contar con Jon por lesión. Rubén Etayo y Henrique Petter son dudas por sendas molestias físicas.