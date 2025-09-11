Un millar de participantes en el Nacional máster de ciclismo que se celebrará en San Leonardo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

San Leonardo acoge los campeonatos de España Máster de Ciclismo del 19 al 21 de septiembre en lo que será un nuevo escaparate para el turismo de la comarca del Pinares. Se esperan a mil participantes y a otras 2.000 personas como acompañantes en un fin de semana que arrancará el viernes por la tarde con una contrarreloj y se prolongará hasta la mediodía del domingo.

La prueba era presentada por el presidente de Diputación, Benito Serrano; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio; el alcalde de San Leonardo de Yaüe, Jesús Elvira; y el edil de Navaleno, Luis José Lucas. Este último, conocido en el mundo del deporte por 'Luco', también intervino como organizador.

Jesús Elvira agradecía la propuesta de acoger este evento que llegó de la mano del organizador y alcalde de Navaleno, Luis José Lucas 'Luco'. Elvira, que ha incidido en que la prueba conllevará variaciones de tráfico para los vecinos de la localidad, consideraba que "es una oportunidad" para llevar por todo España el nombre de la localidad y la comarca. 'Luco', hacía hincapié en que el Nacional llega tras más de cinco años de trabajo en la prueba de Fuencaliente y la insistencia de la Federación Española de Ciclismo. Así, consideraba "un premio" el poder traer esta prueba a la comarca de Pinares.

Respecto a los recorridos, estos tratan de compaginar una prueba abierta y equilibrada en las carreras en línea. Luco destacaba que la crono del viernes es llana. La prueba acoge de master 30 a master 60 y por primera vez en la historia ofrecerá carrera independiente para las féminas.

El viernes a partir de las 15.00 horas habrá una contrarreloj de 15 kilómetros. El sábado, serán las etapas en ruta, de 100, 80 y 60 kilómetros según las edades, mientras que el domingo correrán los máster 40, la cita más numerosa en cuanto a participantes y para la que ya no hay plazas de inscripción.

Las inscripciones se cierran el lunes y no faltarán el Luco Team y el Hipermercado E.Leclerc, los dos equipos sorianos, junto a sorianos que militan en otros conjuntos.