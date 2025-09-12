La XXXI Soria-Valonsadero alcanza las 404 inscripciones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El atletismo popular tiene este fin de semana una doble cita con la Carrera Soria-Valonsadero del sábado y con la Carrera de Golmayo del domingo. Dos pruebas de obligado parón en el calendario en el mes de septiembre. La Soria-Valonsadero del Club de Atletismo Puente del Canto cumplirá su 31 edición y y la Carrera de Golmayo sopla ya 15 velas. La Carrera Popular Soria-Valonsadero tiene un recorrido de 10 kilómetros y contará con la participación de 404 atletas. La salida estará ubicada en Mariano Granados.

Todos los años la prueba cuenta con un dorsal 0, que en esta ocasión está reservado para el atleta paralímpico David José Pineda. Será el del estreno del himno del Puente del Canto. La Soria-Valonsadero tiene dos partes bien diferenciadas ya que hasta la Ciudad Deportiva del Numancia el recorrido pica hacia arriba y la exigencia siempre es importante. A partir de ahí y hasta la Casa del Guarda, las piernas agradecen que los kilómetros sean más llevaderos para poder alcanzar la línea de llegada.

Menos de 24 horas después el atletismo popular se citará en Golmayo con la decimoquinta edición de su carrera popular. En categorías superiores los participantes deberán hacer frente a un recorrido de 6 kilómetros. El punto neurálgico de la carrera será la explanada del Ayuntamiento, escenario en el que está instalada la línea de meta.