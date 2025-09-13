El Balonmano Soria inicia ante Eivissa el camino en Plata

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria inicia una nueva temporada histórica, a partir de las 18.00 horas de este sábado ante BM Eivissa en el San Andrés, con el objetivo de conseguir la permanencia en la División Honor Plata. Un reto que no lograba en el curso 2021-2022 y del que quiere sacarse la espina en su segunda presencia en la segunda categoría del balonmano español. Arrancar con una victoria en casa ante los baleares sería un auténtico espaldarazo para un proyecto que seguirá capitaneado desde el banquillo por Oriol Castellarnau.

Este BM Soria ilusiona a sus aficionados, que poblarán las gradas del San Andrés para ver ganar a su equipo en lo que serían dos puntos muy importantes en el exigente campeonato que les espera por delante. Una plantilla con muchas caras nueva, pero con muchas de las piezas importantes que lograban el ascenso el ejercicio pasado. Todos ellos dirigidos por un Oriol Castellarnau que cumplirá su segunda campaña en Soria.

Su primer desplazamiento de la temporada será a la Ciudad Condal para enfrentarse al filial del F.C. Barcelona. El derbi ante los burgaleses del UBU Burgos tendrá lugar en la jornada 12 a finales de noviembre en El Plantío mientras que la primera vuelta de la competición se cerrará justo antes de Navidad recibiendo en Soria a Agustinos Alicante.

La competición liguera parará durante tres semanas en Navidad y regresará con el inicio de la segunda vuelta el 18 de enero. La fase regular se prolongará hasta el 10 de mayo, fecha en la que los de Oriol Castellarnau visitan a Alicante a domicilio.

Un regreso a la División Honor Plata en el que "queremos disfrutar del balonmano el dar el máximo. No vamos a defraudar a la afición porque tenemos plantilla para estar en una categoría a la altura de la ciudad". Estas eran las palabras del presidente, Carlos Heras.

Castellarnau también apela a la "ilusión" de este BM Soria del que quiere que sea un equipo "con personalidad". El entrenador hacía hincapié en el carácter que quiere imprimir en la escuadra amarilla. "Quiero que mi equipo le mire a los ojos al rival, que juegue a ganar y salte a la cancha sin miedo".

El preparador catalán, que mostraba su satisfacción con los fichajes realizados, y destacaba que "tendremos mucha competitividad porque es una plantilla larga". ¿En qué aspectos ha mejorado el BM Soria respecto a la temporada pasada? Oriol indicaba que "competitivamente hemos mejorado, tenemos mejor rotación, más experiencia en la portería y ofensivamente tenemos mucho talento". A la hora de hablar de objetivos, el técnico señalaba que "nuestro objetivo es cada fin de semana e intentar ganar cada partido".