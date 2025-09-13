Mal inicio de Liga para el Balonmano Soria que pierde con contundencia ante Eivissa (29-40)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria comenzó la temporada con el pie izquierdo al perder con contundencia ante Eivissa por 29-40 en un partido en el que la División Honor Plata regresaba a la cancha del San Andrés. Los amarillos fueron muy inferiores a un rival que al descanso ya tenía una renta de diez goles a su favor (11-21).

La primera mitad fue un despliegue ofensivo impresionante por parte de Trasmapi Gobycar Citubo H. C. Eivissa, que rápidamente tomó la iniciativa en el marcador. A los 3 minutos, Santiago Alejo Canepa abrió el marcador para los visitantes con un gol desde 6 metros Central y esto fue seguido por una serie de goles que reflejaron su dominio táctico (7-11). Marcos Vinicius Assumpâo Braga respondió para Club Balonmano Soria pero no logró frenar la marea azul.

A medida que avanzaba la primera parte, las exclusiones comenzaron a marcar el ritmo del juego; Pedro Berrio Valdor y otros jugadores locales fueron sancionados mientras Eivissa aprovechó estas oportunidades para ampliar su ventaja (11-21 al final del primer tiempo). La defensa sólida y las transiciones rápidas fueron claves para su éxito inicial.

En la segunda mitad, Club Balonmano Soria intentó ajustar su estrategia defensiva e incrementar su eficacia ofensiva. Sin embargo, Eivissa mantuvo su intensidad y continuó anotando goles cruciales gracias al acierto de sus lanzadores como Marc Ferre Andreu y Chychykalo Roman (40-27 final). Los cambios tácticos implementados por Eugenio Tilves Iglesias resultaron efectivos ante un rival desbordado por las circunstancias.

A pesar de algunos destellos individuales brillantes del local Eduardo Alonso González quien anotó varios goles importantes desde posiciones difíciles (un total de cuatro), no fue suficiente para reducir significativamente la distancia en el marcador.

El resultado final establece a Trasmapi Gobycar Citubo H. C. Eivissa como uno de los favoritos en este nuevo torneo tras una victoria contundente sobre Club Balonmano Soria, lo cual podría impactar significativamente en la moral y desempeño futuro del equipo local durante esta campaña.

Marcos Vinicius Assumpâo Braga destacó por su eficacia en ataque convirtiendo múltiples goles clave desde posiciones complicadas además de ser activo en defensa durante todo el partido.