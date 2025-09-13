Combate nulo en el derbi entre San José y Calasanz al acabar con empate a uno

San José y Calasanz se repartieron los puntos en el derbi capitalino que abría la Primera División Regional de Aficionados, un partido en el que los goles llegaron al principio y la emoción se mantuvo hasta el final. El Calasanz jugó buna parte de la segunda mitad con diez jugadores por la expulsión de Diego Mateo, que había sido su goleador.

El encuentro no pudo arrancar mejor para los intereses de un Calasanz que se adelantaba en el marcador en el primer minuto gracias a Diego Mateo, que a la postre iba a ser protagonista por partida doble de la tarde en el campo San Juan de Garray.

El San José reaccionó al tanto rival y antes de que se cumpliera el minuto veinte Eddipo hacía el empate. El marcador ya no se iba a mover en un compromiso en el que hubo más intensidad y emoción que fútbol.

Derrota del Golmayo Camaretas en su estreno

El Turégano CF comenzó la temporada con una victoria sólida y convincente El Burgo, imponiéndose por 2-0 al CD Golmayo-Camaretas en un partido que tuvo emoción, intensidad y dominio local en gran parte del encuentro. Desde el pitido inicial, el conjunto segoviano mostró sus intenciones: presión alta, velocidad por bandas y un bloque sólido en defensa. Con Salinas bajo palos y una zaga formada por Javi García, Arranz, Pastor y Rogero, el equipo mantuvo el orden defensivo, mientras que en el medio campo Joaquín, Cotrina y Almendáriz asumían la construcción del juego.

Por delante, Hernando, De la Cruz y David generaban constantes amenazas. El primer golpe llegó pronto. En el minuto 20, una jugada bien trenzada por la banda derecha permitió a Cotrina encontrar el hueco y batir al guardameta Mamadou con un disparo preciso. El 1-0 reflejaba la superioridad del Turégano, que no bajó el ritmo tras adelantarse en el marcador. El Golmayo, con Mamadou en portería y una defensa formada por Díez, Izquierdo, Rodríguez y Osama, trataba de resistir los envites locales. En el centro, Jairo, Najib y Silla intentaban dar equilibrio, mientras Rodrigo, Jonny y Diaby buscaban sorprender al contraataque. Sin embargo, las llegadas visitantes fueron escasas en el primer tiempo. La sustitución temprana de De la Cruz por Adrián González en el minuto. 41 obligó a ajustar piezas en el Turégano, pero no cambió el guion. La segunda mitad comenzó con el mismo guion: dominio del Turégano y un Golmayo que sufría para salir de su campo. La entrada de Alcalde por Osama en el descanso buscaba dar más frescura a la banda, pero apenas surtió efecto.

En el minuto 52 llegó el segundo golpe. Joaquín, uno de los más destacados del partido, culminó una gran acción ofensiva con un remate certero, estableciendo el 2-0 que encarrilaba el triunfo para los locales. El tanto fue un jarro de agua fría para el conjunto soriano, que veía cómo se escapaban sus opciones de puntuar. El técnico visitante movió el banquillo buscando reacción: Mikuto y Ramírez entraron en el 65’, y Aguilar en el 77’ para refrescar el ataque. Sin embargo, la defensa del Turégano, con Pastor y Arranz muy seguros, no concedió apenas espacios. En ataque, los cambios de Campos por David en el 58’ y Méndez por Rogero en el 67’ aportaron piernas frescas, asegurando que el equipo mantuviera intensidad hasta el final.

El tramo final del partido fue controlado por el Turégano, que no renunció a ampliar la ventaja. Hernando y Adrián González tuvieron ocasiones claras, pero Mamadou evitó un marcador más abultado con varias intervenciones de mérito. El pitido final certificó una victoria justa para un Turégano CF que se mostró muy compacto, serio y con ideas claras. La solidez defensiva y la efectividad en ataque fueron las claves del triunfo.