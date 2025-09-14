Juan Alberto gómez gana el torneo de ajedrez de Molinos de Duero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El maestro FIDE Juan Alberto Gómez Aguirre ha ganado el III Torneo de ajedrez Molinos de Duero celebrado el sábado en la casa consistorial del municipio. Juan Alberto venció en las seis partidas que disputó, varias de ellas ante oponentes de nivel parecido al suyo. En el podio lo acompañaron Alberto de la Esperanza Martín y Martín Lobato Gil, ambos con cinco puntos.

Entre los locales, Juan Martín Díez consiguió ser el mejor local general y su hermano José, el mejor local sub-14.

En las categorías infantiles, los tres primeros clasificados sub-14 fueron Álvaro García Lafuente, Eduardo Ortega La Huerta y Mateo Barca Borobio, todos ellos con cuatro victorias. Los mejores sub-10, que también coincidieron en puntuación, tres, fueron Mateo Gil Barragán, Sergio Tovío Herrero y Oskar Lecumberri Marqués.

El III Torneo de ajedrez Molinos de Duero contó con 34 participantes, que disputaron una competición por sistema suizo a seis rondas con partidas de 12 minutos más tres segundos por jugada. Representantes de la Asociación Sociocultural Amigos de Molinos de Duero entregaron los 9 trofeos y 125 euros en metálico que constituyeron los premios, los cuales fueron patrocinados por el Excmo. Ayuntamiento de la localidad. Además, todos los participantes recibieron como obsequio un llavero con un boletus edulis tallado en madera. El Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia colaboró en el desarrollo de la competición.

El vencedor en el torneo de Molinos de Duero.HDS

El III Torneo de ajedrez Molinos de Duero da fin al Circuito de ajedrez Alfoz de Soria, cuyos premios, tanto para los jugadores infantiles como para los ajedrecistas más mayores, se entregarán a finales de octubre.