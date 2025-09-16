El nuevo Sporting Río Duero intensifica la captación de jugadores de las categorías benjamín y alevín

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El novedoso Sporting Río Duero busca jugadores de las categorías benjamín (nacidos en 2016 y 2017) y alevín (nacidos en 2014 y 2015) para fortalecer la base de la estructura originada a raíz de que los dos clubes de voleibol de Soria firmaran un acuerdo de colaboración para potenciar sus respectivas secciones inferiores.

Cualquier jugador nacido entre 2014 y 2017 puede tener su primer contacto con este deporte este martes y este miércoles, en el Polideportivo Padre Eusebio Millán del Colegio Escolapios. Los alevines están citados a las 18:15 horas (la sesión de entrenamiento comienza quince minutos después) y el turno para los benjamines llegará a las 19:15 horas (se ejercitarán sobre la cancha de 19:30 a 20:30 horas). Para integrarse en el Sporting Río Duero no es necesario haber practicado el voleibol con anterioridad.

Tanto el Sporting como el Río Duero tienen programadas paras las próximas semanas diversas acciones de captación orientadas a incrementar el número de jugadores con los que sus equipos alevines y benjamines participen en los Campeonatos Regionales de Edad que promueve la Federación de Voleibol de Castilla y León y traten de clasificarse para ambos Campeonatos de España.

La pasada temporada, el Sporting logró algo al alcance de muy pocos clubes: ganó la medalla de oro en el Campeonato de España alevín y la de plata en el de la categoría benjamín. Pablo Mugarza es el responsable técnico de los alevines y Rafael Ortega el de los benjamines. Quienes necesiten más información para incorporarse al nuevo proyecto pueden también contactar con el 648035268 o con cvsportingsoria@gmail.com.