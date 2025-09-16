Inconformista Marta Pérez: "Esperaba estar uno o dos puestos más adelante"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez cifraba su objetivo en estar entre las ocho primeras en la final de Tokio y se quedaba muy cerca de conseguirlo firmando una sobresaliente novena plaza. Una clasificación que no la dejaba satisfecha porque "me esperaba estar uno o dos puestos más adelante". Inconformista la soriana que en la capital nipona hacía su segunda mejor marca de siempre con unos espectaculares 4:58.54. Una novena plaza con la que repetía su actuación de hace cuatro años en los Juegos de Tokio.

La atleta de Adidas quería más y reconocía que "no estoy triste, pero sí me da rabia no haber podido quedado en el puesto de finalista". Sobre el desarrollo de la carrera no se mostraba sorprendida ya que "me esperaba una final así de rápida".

Marta Pérez recordaba los malos momentos que pasó a lo largo del invierno cuando una lesión le truncó la temporada de pista cubierta y quiso "dar las gracias a los que me ayudaron" en superar estos problemas físicos.