Marta Pérez, novena del mundo con la segunda mejor marca de su vida

Sombrerazo para Marta Pérez al clasificarse como la novena mejor atleta del mundo en la distancia del 1.500, a sólo un paso del puesto de finalista y completando su mejor actuación en un Mundial en una carrera, la de la final de Tokio, que tuvo un extraordinario nivel. Una posición que la mantiene en la élite y que está avalada con un tiempo de escándalo con esos 3:58.54, que supone la segunda mejor marca de su vida y su mejor registro de la temporada. La victoria y el oro mundial fue para una extraterrestre: la keniana Kipyegon que con 3:52.15 ganaba con insultante superioridad.

Hace tres años en el Mundial de Eugene fue undécima en la final y Marta se superaba a sí misma avanzando en Tokio dos posiciones. En las series clasificatorias del sábado y en la semifinal del domingo la de Adidas estuvo enorme, pero en la final mejoró sus prestaciones en una carrera en la que estuvo rodeada de rivales de la máxima calidad.

Pero antes de hablar puestos en la línea de llegada hay que detenerse en el crono con el que paraba el reloj Marta Pérez. Nada menos que 3:58.54, que es la mejor marca de una española en la distancia del kilómetro y medio en una cita mundialista. A menos de un segundo del récord de España que ella misma posee desde los Juegos Olímpicos de París del año pasado con 3:57.75. Una actuación desbordante que confirma que ha llegado la competición nipona en un momento más que dulce tras los problemas físicos sufridos en invierno. Y es que Marta Pérez hacía mejor marca de la temporada bajando una vez más de los 4 minutos.

La pupila de Antonio Serrano confirma que es la mejor española de la historia del 'milqui' ya que cinco de las mejores marcas en la distancia son suyas. 3:57.75 logrado en los Juegos de París para pulverizar el récor nacional, el 3:58.54 de este martes en Tokio, el 3:59.02 en la localidad polaca de Chorzów, el 3:59.13 de Bruselas y el 3:59.22 de Budapest. Hasta en cinco ocasiones bajaba de los 4 minutos en el último año.

En lo que se refiere a la carrera, Kipyegon fue dueña y señora del tartán ya que desde el primer metro se puso encabeza para poner un ritmo muy exigente que comprometía a sus rivales más directas desde los compases iniciales. Marta Pérez siempre bien situada en el centro del grupo mientras la keniata apretaba cada vez más el pie del acelerado. A fila de a una y el grupo se fragmentaba, con la soriana en el segundo vagón de lo que estaba siendo una carrera vertiginosa.

Kipyegon iba a más para poner tierra de distancia, sabedora que el oro ya era de su propiedad. Marta lo daba todo desde el segundo grupo en otra demostración de pundonor, calidad y buen estadio de forma. La soriana se quedaba muy cerca de lograr el puesto de finalista que se lo arrebataba la francesa Madeleine, que con 3:58.09 lograba marca personal.

La medalla de plata era para la keniata Ewoi con 3:54.92 que era marca personal. El bronce viaja a Australia con la tercera plaza de Jessica Hul, que iba a impedir el triplete de Kenia en la prueba en una apasionante recta final con Chepchirchir.

Salomé Afonso, atleta portuguesa que entrena en Soria a las órdenes de Enrique Pascual Oliva iba a cruzar la línea de llegada en decimosegunda posición, superando a la estadounidense Johnson y a la alemana Webel que iban a ser las que cerraban la prueba.