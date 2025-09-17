El Centro Excursionista Soriano programa una salida a Austria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Centro Excursionista Soriano (CES) organiza una salida para los días entre el 31 enero al 7 febrero de 2026. Las inscripciones se encuentran abiertas para todos los interesados.

El precio total de la excursión es de 1700€ y comprende viaje Soria-Madrid barajas ida y vuelta. Vuelo Madrid Zurich ida y vuelta con equipamiento deportivo. Alquiler de vehículos para desplazamientos (en base a coches para cuatro personas o furgonetas tipo mercedes Vito para 7 personas).

Alojamiento en hotel de 4 estrellas. Forfait 6 días en Sankt Anton, Ischgl, Serfaus, Nauders, Soelden. (Las estaciones pueden ser cambiadas en caso de climatología adversa).

Para realizar la inscripción hay que ingresar 600€ por persona inscrita en la cuenta del club y enviar justificante del pago por email. Se deberá comunicar lo antes posible al club los nombres de las personas con las que se quiere compartir el alojamiento y el vehículo.