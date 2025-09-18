Daniel Berná encara la prueba del Club de Golf Soria del circuito español de la PGA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná encara en un buen momento de forma un tramo muy especial del calendario de la temporada, en el que tiene marcado en rojo el Campeonato Castilla y León de Profesionales PGAe 2025, torneo del Tumi Spain Golf Tour que se disputará en el Club de Golf Soria del 1 al 3 de octubre.

El circuito español de la PGA fue, precisamente, el escenario del último torneo en el que compitió Berná, el Campeonato de la PGA de España, disputado en el New Sierra Golf de Murcia y donde el jugador soriano firmó un segundo puesto, su mejor actuación del año en este circuito. En las tres citas anteriores del Tumi Spain Golf Tour, Berná había acabado en el puesto 22 en Izki (en la modalidad de dobles), en el 29 en el Bizkaia Open del Meaztegi Golf y en el 12 en El Encín.

La de Soria será, por tanto, la quinta cita del calendario del Tumi Spain Golf Tour, y, para Daniel Berná, nada mejor que certificar su óptimo momento de forma con un gran resultado en su club y ante su gente.

“Vengo de hacer segundo en el Campeonato de España de la PGA, y la semana anterior (4-6 de septiembre) quedé en el puesto 16 en el Alps de Longwy (Francia). La verdad es que estoy jugando bastante bien y lo único que me falta es acabar de rematar y patear bien durante los tres días del torneo”, comenta Berná respecto a su actuación en el New Sierra Golf, un torneo en el que firmó vueltas de 70, 68 y 67 golpes para acabar 11 bajo par, a solo un impacto del ganador.

El jugador soriano explicaba que, en el último recorrido de ese torneo, jugó “correcto” y pateó “muy bien”, algo que le faltó en las dos vueltas previas, en las que “me dejé bastantes golpes en los greenes”.