Adriana Verde, del Kickboxing Soria, al Europeo junior y cadete

La joven promesa del Club Kickboxing Soria, Adriana Verde, ha demostrado su gran talento al clasificarse para la final del Campeonato de Europa Junior y Cadete, una cita a la que acude tras la llamada de la selección española.

La doble campeona de España de 2025 se ha abierto paso hasta la lucha por el oro en la modalidad de kicklight. Su camino no ha sido fácil: pasó de ronda en octavos frente a la representante de Grecia, derrotó en cuartos a la británica Emily Pierce, y, en una semifinal de infarto, se ha impuesto a la búlgara Kalina Spirova.

La única espina que tenía clavada en el campeonato era su derrota en light contact en octavos de final contra la búlgara Monika Stoyonova, destacada con el cuarto puesto del ranking mundial.

El destino ha querido que su revancha llegue antes de lo esperado. Adriana y Monika se verán de nuevo las caras en la final del Europeo, pero esta vez con un premio mucho mayor: el oro. ¡Todo un desafío con el que Adriana aspira a hacer historia para el deporte soriano!