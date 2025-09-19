El BM Soria, de bruces con la complejidad de la categoría

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

La nueva categoría en la que se ha instalado el BM Soria, División de Honor Plata, no deja indiferente a ninguno de los conjuntos que la componen. «Sabemos dónde estamos», se arrancó ayer el técnico del equipo amarillo, Oriol Castellarnau, en su repaso semanal de la actualidad del conjunto soriano. «El resultado del pasado fin de semana entra dentro de la normalidad», analizó.

El cómo se gestó es lo que se puede y debe variar para futuros compromisos. En ese horizonte emerge el Barça Atletic, «un rival de calidad, con jugadores jóvenes, un equipo completamente diferente al Eivissa», explicó el técnico, que espera poder cambiar frente al conjunto culé. «Buscamos competir porque hemos aprendido de los errores y de las dinámicas», confesó.

Un partido disputado y un resultado adverso. Contundente. Resta mucho campeonato por delante, pero es tiempo de hacerse a la categoría. «No sé el tiempo que necesitamos para la adaptación. Debería ser ya porque la liga no espera a nadie», reconoció Castellarnau, autocrítico con su equipo.

«Debemos saber cuándo correr y cuándo no. Durante los partidos nos enfrentaremos a muchas dinámicas, buenas y malas. Debemos estar preparados para cuando nos lleguen las malas. No podemos desconectarnos porque el nivel de nuestros rivales es alto. El enfrentamiento te sitúa en tu lugar, pero creo que tenemos nivel y talento, además de que entrenamos bien, trabajamos mucho para ver posteriormente los resultados y hasta dónde llegamos», comentó el entrenador. En la misma línea de intensificar el trabajo y mirar hacia el próximo rival se manifestó Paco Revuelta, también presente junto a su entrenador en el repaso semanal de la actualidad del BM Soria.

«La derrota frente al Eivissa fue un golpe de realidad en la nueva competición. Es duro, pero al tercer día nos enfocamos en el próximo rival al que nos enfrentamos en una categoría donde no existen los pronósticos previos. Todos tenemos que competir y ya veremos hasta dónde nos lleva», apuntó el portero, que incidió en los puntos que antes había destacado su técnico.

«Tenemos que ser disciplinados porque los resultados llegarán, y el trabajo del día a día es muy importante. El periodo de adaptación debe completarse cuanto antes. Es vital mantener la dinámica en los encuentros porque se resolverán por detalles siendo fieles al plan elaborado a lo largo de la semana apartando del terreno de juego las precipitaciones», relató Paco Revuelta.

El portero reconoció que en el debut no se jugó bien. Pese a todo se sienten «respaldados» por el cuerpo técnico e intentarán mejorar sus prestaciones en el segundo encuentro de la temporada frente al filial del Barça. La competición se encuentra en su inicio y la adaptación es necesaria para sobreponerse.