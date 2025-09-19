El billarista soriano Iñaki Pardo, preparado para una nueva temporada de AJAPOOL
El jugador del CA Numancia de Billar participa en el torneo de Bola 9 que arranca con 31 inscritos en la modalidad de round robin
El billarista soriano Iñaki Pardo, del CA Numancia de Billar, será uno de los protagonistas del Open Sala Quince AJAPOOL 25/26, que arranca el 20 de septiembre en Valladolid. El torneo, organizado por Sala Quince – Club Billar +Pool, se disputará en la modalidad de pool Bola 9 sobre mesas de 9 pies.
La competición, enmarcada dentro del calendario de la Asociación de Jugadores de Pool de Castilla y León (AJAPOOLCYL), contará con la participación de 31 jugadores en un formato round robin, lo que garantiza máxima igualdad y un alto nivel de exigencia desde la primera ronda.
El campeonato es uno de los puntos de referencia del calendario regional de pool y servirá para medir fuerzas entre algunos de los mejores especialistas de la Comunidad, con representación de varias provincias. En este escenario, la presencia de Iñaki Pardo vuelve a situar al billar soriano en el panorama competitivo autonómico.
Las partidas comenzarán a las 10.00 horas en las instalaciones de Sala Quince, y se espera que la jornada reúna a aficionados y seguidores de esta disciplina, considerada una de las más espectaculares del billar por su dinamismo y atractivo visual.