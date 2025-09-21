Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Primera Regional de Aficionados

Calasanz 1 - Villarcayo 2: fotos del partido

El equipo soriano cedió los tres puntos en su cancha, el José Andrés Diago. 

El Calasanz perdió en el segundo partido de la temporada

El Calasanz perdió en el segundo partido de la temporadaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Mario Tejedor
Soria





Jawara empató el partido al acercarse el último cuarto de hora, la derrota se consumó al final del choque con un gol en propia puerta del Calasanz.

San José y Calasanz empataron a uno en el primer partido de la temporada, por tanto, el equipo colegial solo logra anotar un punto en su casillero de Primera División Regional de Aficionados

