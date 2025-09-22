Heraldo-Diario de Soria

El Golmayo Camaretas se estrena en casa, fotos del duelo ante Villamuriel

El equipo acumula dos derrotas en sus dos primeros partidos en la Regional de Aficionados

El equipo cosecha dos derrotas en su primera temporada en Regional

El equipo cosecha dos derrotas en su primera temporada en Regional

Mario Tejedor
Soria

El equipo de Golmayo jugó en la Ciudad deportiva Francisco Rubio, su primer partido en casa ante Villamuriel, un gol de Cesar Simón sirvió para que los de Palencia se llevaron los tres puntos.

Esta es la primera temporada para el equipo, tras un ascenso de la pasada campaña sin conocer la derrota, el Golmayo Camaretas se reforzó; sin embargo, los resultados no están llegando todavía.

