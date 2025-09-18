Numancia y Golmayo Camaretas firman un acuerdo de colaboración

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia y el C.D. Golmayo Camaretas han alcanzado un acuerdo de colaboración deportiva para la temporada 2025/26, que se ha plasmado en un convenio anual que podrá renovarse por sucesivos periodos de un año si ambas partes así lo deciden. Con este convenio, el C. D. Numancia ha alcanzado ya cuatro acuerdos con diferentes clubes de la provincia y uno más con la Universidad americana de ETSU.

Esta alianza permitirá a ambos clubes compartir recursos técnicos y deportivos, facilitando el desarrollo de jugadores y jugadoras, y fortaleciendo la conexión entre ambas estructuras deportivas.

Una alianza basada en la coordinación y la apuesta por el talento futbolístico soriano. Este convenio posibilitará dar formación a los técnicos del club balaguero bajo los criterios metodológicos del C. D. Numancia y facilitará esta metodología de entrenamiento para toda la estructura deportiva de fútbol del C. D. Golmayo Camaretas.

Además, el acuerdo incluye la prioridad de cesiones o traspasos entre ambos clubes, teniendo ambos ventaja comparativa respecto a otras entidades deportivas. En este ámbito se incluyen también aquellos jugadores pertenecientes a la Academia Internacional del C. D. Numancia.

Ambos equipos se comprometen también a dar facilidades a sus respectivos deportistas para acceder tanto a los partidos de Los Pajaritos como a los partidos del C. D. Golmayo Camaretas.

Tanto el C. D. Golmayo Camaretas como el C. D. Numancia se congratulan por el acuerdo alcanzado y quieren dar las gracias a las dos directivas y direcciones deportivas por su predisposición y cercanía que han hecho posible la firma de este convenio de colaboración.