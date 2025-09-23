La falta de gol y los errores del Numancia, preocupantes

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Del enfrentamiento con el Bergantiños se confirman noticias preocupantes para el CD Numancia, que sufrió la primera derrota de la temporada, que repitió los errores en la salida del balón favoreciendo la finalización a su oponente, y que reaccionó tarde, desorganizado, sin un patrón de juego reconocible y de manera poco eficaz de cara a la portería contraria.

Todo en contra, a excepción del gol de Dani García, cuando se presentaba en Carballo con la ilusionante victoria ante el Rayo Cantabria. Un paso atrás en las aspiraciones del conjunto soriano.

El técnico numantino, Abel Segovia, reconoció al final del partido que su equipo no compitió al mismo nivel que su oponente, siempre por arriba. Por ahí se le marcharon muchas de las opciones de presentar una candidatura seria para puntuar. De esta forma es complicado superar a ningún rival. Incluso focalizó en los errores individuales la vía abierta en su entramado defensivo. Mucho que corregir, asumió el entrenador.

El margen de mejora es elevado, pero debe completarse ya para no deambular en una montaña rusa de juego cuando la intención es prolongar durante el tope del tiempo de los partidos el estilo y la filosofía del manual de Abel Segovia.

El discurso y el relato van por un lado y la práctica parece que lo desmiente. Es cierto que existe delante un rival, con mayor o menor capacidad, pero también es cierto que el Numancia debe imponer su modelo si quiere generarse una jerarquía en la categoría.

Resta un mundo y tiempo suficiente para plasmar en el terreno de juego lo predicado, pero el equipo no arranca y si lo hace es en momentos puntuales y sin continuidad. Lejos aún de una versión fiable y menos cuando los errores afean el intento de superar a los rivales. Sin contar las dificultades sufridas a la hora de finalizar con tino y acierto las acciones ofensivas. Una de las mayores carencias reconocidas por Abel Segovia en el inicio de la competición. Muchos frentes abiertos para enmendar.

Hasta ahora, lo conseguido le ha valido para instalarse en la zona media de la clasificación, undécimo, con cuatro puntos. Con una equidistancia, dos puntos, de la zona de promoción de ascenso, el sexto clasificado (Bergantiños FC), y de los puestos de descenso, el decimocuarto (Burgos Promesas).

El primer lugar de la liga lo ocupa el Deportivo Fabril con nueve puntos, pleno de victorias. Al igual que el Real Oviedo Vetusta y el Real Ávila. Cinco puntos separan a estos tres conjuntos del grupo de Abel Segovia. Es una distancia salvable a la altura del campeonato, recién iniciado.

Mientras que estos equipos aún no han fallado, al Numancia se le han visto las costuras en más de una ocasión. También ha mostrado momentos de un manejo de los duelos para el optimismo. Darle continuidad en las siguientes jornadas y ampliar el tiempo de ejecución del libreto del técnico, son los retos a afrontar próximamente.

La siguiente oportunidad le llegará el domingo ante la Gimnástica Segoviana en Soria. En el duelo castellano de la cuarta jornada los tres puntos en juego se presentan como la ocasión para dejar atrás el mal sabor de boca de la derrota en Galicia o, por el contrario, la certificación, con un resultado adverso, de que no termina de despegar. Aunque las conclusiones y urgencias pueden ser prematuras con cuatro jornadas disputadas. Hay que darle tiempo.