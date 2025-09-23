Daniela Guillén impartirá un curso femenino de motocross en San Esteban de Gormaz
La campeona mundialista liderará una formación de nivel precompetición organizada por el Moto Club Lairón los días 27 y 28 de septiembre
El circuito de motocross de San Esteban de Gormaz acogerá el próximo fin de semana 27 y 28 de septiembre un curso femenino de iniciación precompetitiva, dirigido por la piloto internacional Daniela Guillén, actual referente del motocross español y mundial.
La actividad está organizada por el Moto Club Lairón, en colaboración con la Real Federación Española de Motociclismo (RFME), y se enmarca en el programa de promoción del deporte femenino sobre dos ruedas.
El curso está orientado a pilotas federadas y no federadas que deseen mejorar su técnica y adquirir herramientas para la competición. La inscripción tiene un coste de 20 euros para federadas y 30 euros para no federadas e incluye formación teórica, práctica en pista y asesoramiento personalizado por parte de Guillén y su equipo técnico. Además, se ofrece comida el sábado, exclusividad de circuito durante toda la jornada, tandas cerradas el domingo y los seguros correspondientes.
La programación del evento comienza el viernes 26 de septiembre, con una recepción informal de 19:30 a 20:30 horas en el circuito. No será obligatorio descargar la moto, que podrá permanecer en la furgoneta si se desea.
El sábado 27, la jornada arrancará a las 8:30 horas con la recepción oficial, seguida del inicio del curso a las 9:00 horas. Durante el entrenamiento se realizarán pausas para hidratarse y tomar un pequeño almuerzo. A las 13:30 horas se interrumpirá la actividad para comer, se reanudará a las 14:30 horas y finalizará sobre las 17:30 horas.
El domingo 28, la última sesión comenzará también a las 8:30 horas con el curso activo hasta las 13:30 horas, momento en que se dará por concluida la formación.
La actividad se desarrollará en el circuito del Moto Club Lairón, ubicado en la Avenida Valladolid de San Esteban de Gormaz, y contará con medidas de seguridad y apoyo logístico para garantizar una experiencia formativa completa.
Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa a través del correo lairon.motoclub@gmail.com o los teléfonos 637 540 020 / 630 881 625.
Desde la Comisión Femenina de Motociclismo de la RFME y la propia federación se subraya que este tipo de iniciativas buscan potenciar el motociclismo femenino, ofreciendo espacios formativos para pilotas jóvenes y adultas que se encuentran a las puertas de la competición y ya cuentan con cierto nivel.
“Sin olvidarnos de la competición, queremos dar lo mejor de nosotras a las pilotos más jóvenes y a las menos jóvenes”, señalan desde la organización.
Daniela Guillén, considerada la mejor piloto de motocross de todos los tiempos en España, vuelve a hacerse cargo del curso como profesora. Actualmente lucha por el título de campeona del mundo y comparte el compromiso de que el motocross nacional siga evolucionando más allá de su propia trayectoria.