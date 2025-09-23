Daniela Guillén impartirá un curso femenino de motocross en San Esteban de Gormaz

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El circuito de motocross de San Esteban de Gormaz acogerá el próximo fin de semana 27 y 28 de septiembre un curso femenino de iniciación precompetitiva, dirigido por la piloto internacional Daniela Guillén, actual referente del motocross español y mundial.

La actividad está organizada por el Moto Club Lairón, en colaboración con la Real Federación Española de Motociclismo (RFME), y se enmarca en el programa de promoción del deporte femenino sobre dos ruedas.

El curso está orientado a pilotas federadas y no federadas que deseen mejorar su técnica y adquirir herramientas para la competición. La inscripción tiene un coste de 20 euros para federadas y 30 euros para no federadas e incluye formación teórica, práctica en pista y asesoramiento personalizado por parte de Guillén y su equipo técnico. Además, se ofrece comida el sábado, exclusividad de circuito durante toda la jornada, tandas cerradas el domingo y los seguros correspondientes.

La programación del evento comienza el viernes 26 de septiembre, con una recepción informal de 19:30 a 20:30 horas en el circuito. No será obligatorio descargar la moto, que podrá permanecer en la furgoneta si se desea.

El sábado 27, la jornada arrancará a las 8:30 horas con la recepción oficial, seguida del inicio del curso a las 9:00 horas. Durante el entrenamiento se realizarán pausas para hidratarse y tomar un pequeño almuerzo. A las 13:30 horas se interrumpirá la actividad para comer, se reanudará a las 14:30 horas y finalizará sobre las 17:30 horas.

El domingo 28, la última sesión comenzará también a las 8:30 horas con el curso activo hasta las 13:30 horas, momento en que se dará por concluida la formación.

La actividad se desarrollará en el circuito del Moto Club Lairón, ubicado en la Avenida Valladolid de San Esteban de Gormaz, y contará con medidas de seguridad y apoyo logístico para garantizar una experiencia formativa completa.

Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa a través del correo lairon.motoclub@gmail.com o los teléfonos 637 540 020 / 630 881 625.

Desde la Comisión Femenina de Motociclismo de la RFME y la propia federación se subraya que este tipo de iniciativas buscan potenciar el motociclismo femenino, ofreciendo espacios formativos para pilotas jóvenes y adultas que se encuentran a las puertas de la competición y ya cuentan con cierto nivel.

“Sin olvidarnos de la competición, queremos dar lo mejor de nosotras a las pilotos más jóvenes y a las menos jóvenes”, señalan desde la organización.

Daniela Guillén, considerada la mejor piloto de motocross de todos los tiempos en España, vuelve a hacerse cargo del curso como profesora. Actualmente lucha por el título de campeona del mundo y comparte el compromiso de que el motocross nacional siga evolucionando más allá de su propia trayectoria.